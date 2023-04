GF VIP, Donnamaria scrive una canzone per Antonella: ecco quando esce ‘Il cielo stanotte’ (Di lunedì 3 aprile 2023) Nonostante non facciano più parte del Grande Fratello Vip, i Donnalisi – ovvero la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria – continuano a far parlare del proprio amore. Amore nato all’interno del loft più spiato d’Italia e poi proseguito al di fuori, lontano dalle telecamere ma non dai social. Infatti, è proprio dal suo profilo Instagram che Edoardo Donnamaria ha annunciato ai propri beniamini l’uscita di un brano che ha scritto per Antonella, pezzo che descrive l’evoluzione cui è andato incontro il loro rapporto. Montepremi GF VIP 7, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 2023: cachet e premi di stasera Il brano che Edoardo Donnamaria ha scritto per Antonella Fiordelisi Il brano che Edoardo Donnamaria ha scritto per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Nonostante non facciano più parte del Grande Fratello Vip, i Donnalisi – ovvero la coppia formata daFiordelisi e Edoardo– continuano a far parlare del proprio amore. Amore nato all’interno del loft più spiato d’Italia e poi proseguito al di fuori, lontano dalle telecamere ma non dai social. Infatti, è proprio dal suo profilo Instagram che Edoardoha annunciato ai propri beniamini l’uscita di un brano che ha scritto per, pezzo che del’evoluzione cui è andato incontro il loro rapporto. Montepremi GF VIP 7, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 2023: cachet e premi di stasera Il brano che Edoardoha scritto perFiordelisi Il brano che Edoardoha scritto per ...

