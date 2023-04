GF Vip, con la finale si chiude una stagione da record (Di lunedì 3 aprile 2023) Quarantacinque serate, su Canale 5, in onda da settembre 2022 ad aprile 2023, per 197 giorni. E stasera, lunedì 3 aprile, puntata finale di “Grande Fratello Vip”. Si conclude così la 23esima edizione del reality-show: una stagione record per durata e per ascolti, sia in tv sia online. Nato nell'anno 2000, “Grande Fratello” (titolo originale, Big Brother) è stato il primo reality al mondo, un evento che ha cambiato la televisione. Mediaset è stato il primo editore televisivo, a livello mondiale, a mandarlo in onda su grandi reti generaliste, prima in Spagna e poi in Italia. Poi è stato trasmesso in oltre 80 Paesi. E anche quest'anno, “Grande Fratello Vip” ha avuto un seguito record. Ecco i numeri. La media degli spettatori di “Grande Fratello Vip” ha superato 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con una share che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Quarantacinque serate, su Canale 5, in onda da settembre 2022 ad aprile 2023, per 197 giorni. E stasera, lunedì 3 aprile, puntatadi “Grande Fratello Vip”. Si conclude così la 23esima edizione del reality-show: unaper durata e per ascolti, sia in tv sia online. Nato nell'anno 2000, “Grande Fratello” (titolo originale, Big Brother) è stato il primo reality al mondo, un evento che ha cambiato la televisione. Mediaset è stato il primo editore televisivo, a livello mondiale, a mandarlo in onda su grandi reti generaliste, prima in Spagna e poi in Italia. Poi è stato trasmesso in oltre 80 Paesi. E anche quest'anno, “Grande Fratello Vip” ha avuto un seguito. Ecco i numeri. La media degli spettatori di “Grande Fratello Vip” ha superato 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con una share che ...

