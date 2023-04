GF Vip 7 | spaccatura tra gli spartani | il favorito per la vittoria finale

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 aprile 2023) Mancano poche ore al momento in cui Alfonso Signorini rivelerà chi è il vincitore di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia, cominciata a metà settembre e terminata ora che siamo già in primavera. Oltre cinquanta puntate che hanno visto alternarsi dentro e fuori la porta rossa quasi trentacinque vipponi, alcuni dei quali durati giusto qualche settimana. Chi è dunque ilper la? E soprattutto, come si chiedono in molti: è un caso se proprio in queste ore, nel gruppo degli “” del GF Vip 7 qualcosa sembra essersi rotto? Tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, infatti, la scorsa notte c’è stata una brutta lite e sempre Micol qualche ora fa nella Casa si è scagliata contro Oriana Marzoli, che ha reagito male. GF Vip 7, la diretta in onda su Canale 5 a partire dalle 21.40 Su Canale ...