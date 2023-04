Gf Vip 7 | le anticipazioni della finalissima

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ancora poche ore e andrà in onda l’ultima puntata di questa settima lunghissima edizione del Gf Vip. Poco fa, durante l’ultimo daytime, Alfonso Signorini si è collegato con i Vipponi nella Casa di Cinecittà. Prima però ha dato qualche anticipazione in merito a quello che vedremo questa sera: Amiche e amici buon pomeriggio in diretta dallo studio di Cinecittà. Qui si respira aria di festa, veramente sentivo le parole di Micol, “sono entrata immatura, esco una donna matura”. Io invece sono entrato immaturo ed esco immaturo! E veramente contento di esserlo! Nella Casa dopo 197 giorni e 44 puntate, stasera avremo la 45, finalmente la parola FINE ed entriamo nel grande porto del Grande Fratello Vip. In Casa si respira moltissima emozione, la tensione è alle stelle per l’ambitissimo postofinale, ma non dimentichiamo che sarà una serata di grande festa, ci saranno ...

Grande Fratello7 . Oggi va in onda l' ultima puntata del reality, quella in cui due concorrenti spegneranno le luci della Casa più Spiata d'Italia. Ecco chi sono i finalisti e le...

Grande Fratello Vip 7, l’attesa è finita! Stasera la finale: per i sondaggi è una partita a due Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il giorno tanto atteso è finalmente giunto: questa sera, 3 aprile, andrà in onda la finalissima del Fratello Vip. Dopo sette mesi i telespettatori e gli inquilini più conosciuti d'Italia scopriranno ...Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Lunedì 3 Aprile 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i ...