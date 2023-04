“GF Vip 7” | la madre di Edoardo Tavassi furiosa con il reality

(Di lunedì 3 aprile 2023) News Tv. Ladicon il GF Vip, che avrebbe fatto un torto al figlio: di cosa si tratta? Questa sera, lunedì 3 aprile 2023, andrà in onda la finalissima della settima edizione delshow di Alfonso Signorini. A giocarsi la vittoria finale ci sono, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Milena Miconi e Alberto De Pisis. Milena e Alberto sono al televoto per l’ultimo posto nella sfida finale: uno dei due dovrà lasciare il programma subito. I 3 favoriti per la vittoria secondo i sondaggi sarebbero Oriana,e Nikita. Chi si porterà a casa il montepremi finale? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, chi vincerà stasera: spunta il nome, pubblico basito Leggi ...

Il vincitore del GF5 organizza una mega cena a Milano e sorprende col tema scelto: total black ... in clinica dopo il parto del 30 marzo, ovviamente non può esserci, ma c'è la, Michelle, che ...

Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi, a poche ore dalla finale del GF Vip 7 protesta per il trattamento riservato dai vertici Mediaset al figlio.