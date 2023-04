GF Vip 7, la finale in diretta – Oriana elimina Tavassi, Nikita fa fuori Micol. Subito eliminata Milena (Di lunedì 3 aprile 2023) Oriana - GF Vip 7 Dopo quasi sette mesi, è tempo di finale per il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata, fino alla proclamazione del vincitore. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della finale 21.44: Breve anteprima. 21.48: Si accendono le luci in studio… ma Signorini è nella casa: “Vipponi, ma dove siete?”. Erano in passerella, ma quando rientrano non lo trovano. Scatta il “freeze” e Alfonso li raggiunge: “Brillate, l’empireo stasera è vostro”. Prima che vengano “scongelati”, se ne va. Poi loro vanno nel cortiletto dove rivivono a suon di immagini più di sei mesi di GF Vip. 22.01: Il conduttore è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 aprile 2023)- GF Vip 7 Dopo quasi sette mesi, è tempo diper il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata, fino alla proclamazione del vincitore. GF Vip 7: laminuto per minuto della21.44: Breve anteprima. 21.48: Si accendono le luci in studio… ma Signorini è nella casa: “Vipponi, ma dove siete?”. Erano in passerella, ma quando rientrano non lo trovano. Scatta il “freeze” e Alfonso li raggiunge: “Brillate, l’empireo stasera è vostro”. Prima che vengano “scongelati”, se ne va. Poi loro vanno nel cortiletto dove rivivono a suon di immagini più di sei mesi di GF Vip. 22.01: Il conduttore è ...

