Gf Vip 7 | Edoardo Donnamaria ha scritto una canzone per Antonella Fiordelisi | la reazione dell’ex Vippona Video

(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo l’esperienza all’interno della Casa del Gf Vip 7,sono più uniti che mai. I due Vipponi, dopo i numerosi alti e bassi vissuti nel reality, stanno vivendo appieno la loro relazione, come mostrano i numerosi momenti insieme condivisi con loro follower. Nelle ultime ore il volto di Forum ha sorpreso la fidanzata con una, scritta di suo pugno proprio perinfatti, a partire dal 2021, ha deciso di cimentarsi nel mondo musicale con il nome d’arte di Drojette, lanciando numerosi singoli in collaborazione con altrettanti artisti. Tramite alcune storie sul suo profilo,ha annunciato l’uscita della sua ultima c“Il cielo stanotte”, disponibile dal 4 aprile e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Edoardo Donnamaria ha scritto una canzone per Antonella Fiordelisi: la reazione dell’ex Vippona (Video)… - Silviab1330 : RT @alzastovolume: GF vip 4 Paolo prima di entrare guardò il profilo di clizia e gli rimase impressa anche una foto. Quando lo disse ad Ele… - Caterin66077866 : Edoardo Donnamaria: 'Antonella, io l'ultima cosa che voglio è uscire da qua senza di te' - Grande Fratello VIP | GF… - Annalisap99 : RT @alzastovolume: GF vip 4 Paolo prima di entrare guardò il profilo di clizia e gli rimase impressa anche una foto. Quando lo disse ad Ele… - CinziaBertini5 : RT @alzastovolume: GF vip 4 Paolo prima di entrare guardò il profilo di clizia e gli rimase impressa anche una foto. Quando lo disse ad Ele… -

... con l'attuale opinionista del Gf7 che spesso ha criticato il modo di fare della vippona ... Chi ho apprezzato come coppia Quella formata daTavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono ...... lunedì 3 aprile , intorno al programma ruotano solo le notizie di Antonella , sul suo rapporto conDonnamaria e le varie interviste degli ex vipponi che continuano a parlare di lei. Gf, ...Al Grande Fratelloè andato in scena uno scontro tra Micol Incorvaia e Oriana Marzoli . Grandi ... che nella Casa continua a vivere una romantica storia d'amore conTavassi . Ma, stizzita ...

Carmen Di Pietro fuori la casa del GF Vip con Guendalina, le urla per Edoardo Tavassi: Sii gentile Fanpage.it

Questa sera la settima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga della storia, giungerà al termine. A disputare la finale Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...