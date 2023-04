Gf Vip 7, ecco chi saranno i Vipponi assenti in studio alla finale di questa sera: “È stato deciso che…” (Di lunedì 3 aprile 2023) Mancano ormai pocissime ore alla finalissima della settima edizione del Gf Vip. Dopo lunghissimi sei mesi, questa sera scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice del reality show di Alfonso Signorini. Chi succederà a Jessica Selassié? La bionda venezuelana Oriana Marzoli o la bionda sicula Micol Incorvaia? L’influencer Giaele De Donà o la modella di Trieste Nikita Pelizon? E se fosse invece l’unico maschietto arrivato fra i finalisti, Edoardo Tavassi? E se invece vincesse uno dei due concorrenti al televoto per il sesto posto, ovvero l’attrice romana Milena Miconi o Alberto De Pisis? Nel frattempo, in attesa di sintonizzarci su Canale 5, poco fa Elenoire Ferruzzi ha spoilerato una news in merito agli ex Vipponi assenti in studio questa ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 aprile 2023) Mancano ormai pocissime orefinalissima della settima edizione del Gf Vip. Dopo lunghissimi sei mesi,scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice del reality show di Alfonso Signorini. Chi succederà a Jessica Selassié? La bionda venezuelana Oriana Marzoli o la bionda sicula Micol Incorvaia? L’influencer Giaele De Donà o la modella di Trieste Nikita Pelizon? E se fosse invece l’unico maschietto arrivato fra i finalisti, Edoardo Tavassi? E se invece vincesse uno dei due concorrenti al televoto per il sesto posto, ovvero l’attrice romana Milena Miconi o Alberto De Pisis? Nel frattempo, in attesa di sintonizzarci su Canale 5, poco fa Elenoire Ferruzzi ha spoilerato una news in merito agli exin...

