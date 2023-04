Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia in difesa di Edoardo Donnamaria: “Tempo fa non aveva problemi a…” (Di lunedì 3 aprile 2023) Questa sera la Casa del Gf Vip 7 chiuderà definitivamente i battenti: durante la finale, infatti, verrà incoronato il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini e tra coloro che aspirano a conquistare questo titolo c’è anche Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria. I due si erano sostenuti nel corso dell’esperienza all’interno del gioco e il volto di Forum aveva anche affermato che la sorella di Clizia è stata una delle persone che più gli sono state vicine nella vita, ma qualche affermazione pronunciata dall’Incorvaia in questi ultimi mesi non è stata particolarmente gradita da Edoardo, il quale una volta uscito dalla Casa ha tolto il segui sui social sia a lei che alla sorella Clizia. Gesto che la gieffina ha scoperto durante l’ultima diretta, quando ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 aprile 2023) Questa sera la Casa del Gf Vip 7 chiuderà definitivamente i battenti: durante la finale, infatti, verrà incoronato il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini e tra coloro che aspirano a conquistare questo titolo c’è anche, ex di. I due si erano sostenuti nel corso dell’esperienza all’interno del gioco e il volto di Forumanche affermato che la sorella di Clizia è stata una delle persone che più gli sono state vicine nella vita, ma qualche affermazione pronunciata dall’in questi ultimi mesi non è stata particolarmente gradita da, il quale una volta uscito dalla Casa ha tolto il segui sui social sia a lei che alla sorella Clizia. Gesto che la gieffina ha scoperto durante l’ultima diretta, quando ...

