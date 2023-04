GF Vip 7 anticipazioni | finale con squalifica a sorpresa! Colpo di scena | ecco chi non vincerà

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il GF Vip 7 sarà ricordato come l’edizione con più squalifiche di tutti, ma il 3 aprile 2023, durante la serata della, assisteremo a qualcosa di veramente inedito: ladi un finalista in diretta e a pochi passi dalla vittoria! Questo almeno è quanto trapela in rete…GF Vip 7: in L'articolo proviene da KontroKultura.