GF Vip 7 | Alberto De Pisis | battitore libero? Io non credo | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 3 aprile 2023)è senz’altro una persona educata e per bene. Non ha mai sbroccato, non ha mai fatto sceneggiate e ho empatizzato molto con lui quando ha litigato con Antonino. In quei giorni l’ho visto stare davvero male perché andando contro Antonino è stato isolato ed escluso anche da molti altri. Ho empatizzato molto anche per il fatto che non riceveva mai sorprese. Pensavo che il GF si fosse dimenticato di lui, poi però dal suo profilo Instagram è stato postato cheera consapevole che i suoi famigliari non volevano apparire. Mi è piaciuta all’inizio la sua cotta per Edoardo Donnamaria. È sempre stato al suo posto nonostante fosse chiaro a tutti che provasse qualcosa per il volto di forum. Non ci ha giocato sopra ne ha messo in difficoltà Edoardo e il suo rapporto con Antonella. Ho solo due cose da recriminare ad: una che ...