Getta la droga dal finestrino durante la fuga | arrestato

(Di lunedì 3 aprile 2023) un 43enne incensurato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccioladalla, 43enne preso dai Carabinieri. Continuano con costanza i servizi di prevenzione e repressione dell’illegalità messi in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno del commercio illecito di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di questi controlli, nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesarchio (BN), ad Arpaia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 43enne incensurato, originario di Cervinara, poiché ritenuto responsabile di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, i militari impegnati in un consueto posto di controllo lungo la via Appia, ...