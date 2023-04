Gazzetta – Victor Osimhen | il Psg lo vuole | anche Paredes e Icardi nella trattativa per il Napoli

(Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-01 11:11:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Il d.g. del club dell’emiro del Qatar l’aveva portato al Lilla prima di cederlo al. E ora va all’attacco, sul tavololo juventino e l’ex attaccante dell’Inter Il Psg guarda al futuro. E il futuro assume le sembianze di. Il centravanti delinfatti piace al club dell’emiro del Qatar, e in particolare al suo d.s. Campos che l’aveva portato al Lilla prima di cederlo proprio al. Secondo il sito RmcSport, il dirigente portoghese avrebbe già avviato i primi colloqui con l’entourage del nigeriano, e studia una manovra per far scendere il prezzo, inserendo nell’operazione, ma soprattutto. Tariffa— ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Psg, obiettivo #Osimhen: “l’amico” Campos lo tenta ancora. Icardi per il #Napoli? - EmilioR0710 : RT @Gazzetta_it: Psg, obiettivo #Osimhen: “l’amico” Campos lo tenta ancora. Icardi per il #Napoli? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Napoli perde il Vesuvio dalla cartolina, Victor dà senso alla squ… - OdeonZ__ : Psg, obiettivo Osimhen: “l’amico” Campos lo tenta ancora. Icardi per il Napoli? - Gazzetta_it : Psg, obiettivo #Osimhen: “l’amico” Campos lo tenta ancora. Icardi per il #Napoli? -

Wembanyama è uno dei grandi favoriti per la prima scelta al prossimo Draft NBA. Queste immagini (da Monaco - Boulogne Levallois) confermano che ...SENZA OSIMHEN CHI SEGNA Spalletti non avrà a disposizioneOsimhen, in cima alla classifica dei marcatori della Serie A con una media - gol di una rete ogni 91 minuti. L'attaccante ha ...è molto legato alla città e ai tifosi: 'È qualcosa di travolgente, straordinario. Non ho mai ricevuto tanto amore e non vedo l'ora di festeggiare con loro allo stadio e per le strade di Napoli ...

Dove finirà Wembanyama Ecco chi può “vincere” il fenomeno alla Lotteria Nba La Gazzetta dello Sport

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a DAZN della gestione dei centravanti dopo l’infortunio di Victor Osimhen. Le sue parole raccolte da TMW: “Osimhen out È un calciatore im ...La Gazzetta dello Sport si concentra sull'infortunio di Victor Osimhen, affermando che il giocatore vuole essere in campo per la Champions ...