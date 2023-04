Gazzetta – Commissioni ai procuratori: la classifica delle squadre di Serie A (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-02 10:32:55 Arrivano conferme dalla rosea: La Federcalcio ha diffuso i dati relativi al 2022: la Juventus è il club che ha speso di più (oltre 51 milioni: un quarto del totale) seguita da Roma e da Inter Le società italiane hanno i bilanci in profondo rosso, chiedono aiuto al governo per superare la crisi e alcune hanno anche firmato settlement agreement con l’Uefa impegnandosi a rientrare nei nuovi parametri fissati da Nyon, ma la “moda” di corrispondere cifre importanti ai procuratori per le loro intermediazioni resta. Anzi, il fenomeno dilaga sempre di più. E’ stata la Figc, come ogni anno, a pubblicare nel suo report i numeri del 2022, quelli relativi alle spese dei club per i rapporti di lavoro con gli agenti. La Juventus è la società che ha speso di più, con oltre 51 milioni bonificati agli intermediari; il Torino è quella più virtuosa. Due facce ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-02 10:32:55 Arrivano conferme dalla rosea: La Federcalcio ha diffuso i dati relativi al 2022: la Juventus è il club che ha speso di più (oltre 51 milioni: un quarto del totale) seguita da Roma e da Inter Le società italiane hanno i bilanci in profondo rosso, chiedono aiuto al governo per superare la crisi e alcune hanno anche firmato settlement agreement con l’Uefa impegnandosi a rientrare nei nuovi parametri fissati da Nyon, ma la “moda” di corrispondere cifre importanti aiper le loro intermediazioni resta. Anzi, il fenomeno dilaga sempre di più. E’ stata la Figc, come ogni anno, a pubblicare nel suo report i numeri del 2022, quelli relativi alle spese dei club per i rapporti di lavoro con gli agenti. La Juventus è la società che ha speso di più, con oltre 51 milioni bonificati agli intermediari; il Torino è quella più virtuosa. Due facce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mvcalcio : @Mauorla1 @Gazzetta_it Beh, siete la prima squadra per commissioni, certo la Juve non aiuta. - OdeonZ__ : Commissioni agli agenti: la Serie A sfonda il tetto dei 200 milioni. Il Torino è la squadra più virtuosa… - Ancelotti_Fan : RT @Gazzetta_it: Commissioni agli agenti: la #SerieA sfonda il tetto dei 200 milioni. Il Torino è la squadra più virtuosa - Gazzetta_it : Commissioni agli agenti: la #SerieA sfonda il tetto dei 200 milioni. Il Torino è la squadra più virtuosa - VolleyFranco : @Gazzetta_it Finche la fifa non metterà un freno agli agenti e fondi proprietari dei cartellini ci sarà un continuo… -