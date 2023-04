Gazzetta – Agenti, mediatori e procure comprate: il commento di Andrea Di Caro (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-02 11:04:21 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta dello Sport: Il record di oltre 200 milioni di spesa dei club di A è l’ultima tappa di una deriva: nel calcio troppo potere si è concentrato nelle mani dei procuratori Intermediazioni milionarie discutibili, rapporti privilegiati tra dirigenti e sempre gli stessi Agenti-mediatori che figurano anche in affari nei quali hanno ruoli marginali. Richieste di bonus di entrata milionari al momento di stipulare un contratto o di rinnovarlo, aumenti su contratti da poco stipulati, minacce di portare via il giocatore a zero in caso di mancate cessioni. Pretese di percentuali su affari già chiusi dai club “altrimenti il giocatore non lo sposto”. E, ormai da anni, anche l’acquisto (vietato) a suon di milioni di procure sportive dei ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-02 11:04:21 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delladello Sport: Il record di oltre 200 milioni di spesa dei club di A è l’ultima tappa di una deriva: nel calcio troppo potere si è concentrato nelle mani dei procuratori Intermediazioni milionarie discutibili, rapporti privilegiati tra dirigenti e sempre gli stessiche figurano anche in affari nei quali hanno ruoli marginali. Richieste di bonus di entrata milionari al momento di stipulare un contratto o di rinnovarlo, aumenti su contratti da poco stipulati, minacce di portare via il giocatore a zero in caso di mancate cessioni. Pretese di percentuali su affari già chiusi dai club “altrimenti il giocatore non lo sposto”. E, ormai da anni, anche l’acquisto (vietato) a suon di milioni disportive dei ...

