Gas cresce ancora e tocca quota 50 euro al Megawattora

(Di lunedì 3 aprile 2023) Prezzo del gas anche oggi come venerdì in progressivo aumento: il future sul metano con consegna a maggio, in questo caso spinto anche dalla corsa del petrolio, segna un aumento superiore al 4% ...

Il si trova sui livelli dello scoppio della guerra in Ucraina, comunque lontanissimo dai picchi massimi dell'agosto scorso anche superiori ai 300 euro al Megawattora.

A due velocità il listino di Mosca, con l'indice Moex in rubli che sale dell'1%, mentre l'Rtsi in dollari scende dello 0,4% con il prezzo del gas che prosegue il suo ... Molto bene anche Unicredit che ...(ANSA) - MILANO, 03 APR - Prezzo del gas anche oggi come venerdì in progressivo aumento: il future sul metano con consegna a maggio, in questo caso spinto anche dalla corsa del petrolio, segna un ...