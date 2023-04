Garage interrati al Vomero-Arenella, blitz dei No Box al convegno: contestato l’assessore Cosenza (Video) (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Un blitz in piena regola, nel mezzo di un convegno, contro il progetto dei Garage interrati nella Municipalità Vomero-Arenella. Nel mirino della rete sociale No Box è finito l’assessore comunale alla Mobilità. Edoardo Cosenza era relatore alla conferenza “Mobilità e città”, svoltosi oggi presso l’aula magna di Architettura, in via Forno Vecchio. Gli attivisti hanno fatto irruzione in sala, stendendo il loro striscione. Nell’aula è risuonato il grido “no alla speculazione”, puntando il dito contro i box privati, da realizzare in piazza degli Artisti. L’entrata fulminea dei No Box ha lasciato di sasso i presenti. Cosenza è apparso impassibile di fronte ai contestatori, restando seduto a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Unin piena regola, nel mezzo di un, contro il progetto deinella Municipalità. Nel mirino della rete sociale No Box è finitocomunale alla Mobilità. Edoardoera relatore alla conferenza “Mobilità e città”, svoltosi oggi presso l’aula magna di Architettura, in via Forno Vecchio. Gli attivisti hanno fatto irruzione in sala, stendendo il loro striscione. Nell’aula è risuonato il grido “no alla speculazione”, puntando il dito contro i box privati, da realizzare in piazza degli Artisti. L’entrata fulminea dei No Box ha lasciato di sasso i presenti.è apparso impassibile di fronte airi, restando seduto a ...

