Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneEmpoli : #empoli #cultura 'Aspettando Leggenda', sabato 15 aprile 2023, il Palazzo delle Esposizioni ospiterà Enrico Galiano… - Alicebano1 : RT @illibraio: Enrico Galiano, insegnante e scrittore, torna su una domanda che ciclicamente torna alla ribalta: a #scuola si danno troppi… - Joyofli79316250 : RT @illibraio: Enrico Galiano, insegnante e scrittore, torna su una domanda che ciclicamente torna alla ribalta: a #scuola si danno troppi… - illibraio : Enrico Galiano, insegnante e scrittore, torna su una domanda che ciclicamente torna alla ribalta: a #scuola si dann… - GranFondoITA : Libri ?? Il Libraio ?? Enrico Galiano: “A scuola si danno troppi compiti?” -

... il festival viene anticipato da un evento di 'Aspettando Leggenda': il 15 aprile alle ore 15 al Palazzo delle Esposizioni lo scrittore Enricopresenterà il suo libro intitolato 'di ...... dellaMarconi come residenza per studenti, sale lettura e biblioteca, aule per conferenze e ... Oddo', nota come palestra, che continua la propria tradizione sportiva. Inoltre grazie ad ...... dellaMarconi come residenza per studenti, sale lettura e biblioteca, aule per conferenze e ... Oddo', nota come palestra, che continua la propria tradizione sportiva. Inoltre grazie ad ...

Galiano: “La scuola non funzioni come votificio. Un numero non spiega gli errori e non evidenzia i punti di forza” Orizzonte Scuola

Pressati dal voto e dal risultato invece che aiutati nel processo educativo centinaia di bambini e giovani particolarmente intelligenti soffrono del cosiddetto gifted kid burnout. Leggi ...In attesa che la sesta edizione di Leggenda - Festival della lettura e dell'ascolto, in programma dall'11 al 14 maggio 2023, prenda il via con oltre ...