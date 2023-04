Galaxy A33 5G scontato di 140€

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 3 aprile 2023)A33 5G da 128 GB di memoria interna espandibile e 6 GB di RAM èdie altri smartphone Samsung in offerta con varie percentuali di sconto applicate sia a dispositivi economici che top di gamma per tutte le esigenze. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Ancora offerte sui dispositivi Amazon: Kindle, Fire TV, Echo DotA33 5Gdel 35% Vedi su Amazon SamsungA13, Processore Dual + Exa Core, Display Infinity-V da 6.6, Android 12, 4GB RAM, 128GB di Memoria interna espandibile Batteria 5.000 mAh, White Versione italiana Prezzodel 10%: 179€ invece di 199,90€ ...