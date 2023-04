Gaggio Tech Srl rilancia Gaggio Montano | assunti altri 83 lavoratori dell’ex Saga Coffee | che portano il totale a 137

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 aprile 2023)è il progetto, condotto in partnership da Tecnostamp e Minifaber, che ha fatto ripartire la fabbricadi, in provincia di Bologna, assicurando continuità a 137 dipendenti e riqualificando gli spazi produttivi, guardando al futuro per dare un nuovo slancio. La Newco era già operativa dal giugno 2022 con 54 dipendenti all’attivo, ma proprio nei giorni scorsi si sono concretizzate le assunzioni di altre 83 persone, che verranno progressivamente reintegrate in base agli accordi sindacali. Per i, sono già in atto i processi di formazione e tutoraggio sia in aula che in reparto. Attraverso un piano didattico che vede i dipendenti nel duplice ruolo di docenti e ...