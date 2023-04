Gabriele Salvatores: il suo incontro con Zh?ng Yìmóu in bagno dopo la vittoria agli Oscar (VIDEO) (Di lunedì 3 aprile 2023) A Che tempo che fa Gabriele Salvatores ha raccontato di quando ha consolato Zh?ng Yìmóu subito dopo aver vinto l'Oscar con Mediterraneo Gabriele Salvatores è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 2 aprile di Che tempo che fa. Il regista ha raccontato che nella notte degli Oscar del 1992, quando trionfò con Mediterraneo, si ritrovò a consolare Zh?ng Yìmóu, anche lui candidato nella categoria Miglior film straniero con Lanterne rosse. Gabriele Salvatores ha presentato nel programma di Rai 3 il suo nuovo film Il ritorno di Casanova con Toni Servillo. Nel corso della chiacchierata, il regista ha raccontato anche alcuni aneddoti legati alla sua lunga carriera, dalla notte in cui vinse ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023) A Che tempo che faha raccontato di quando ha consolato Zh?ngsubitoaver vinto l'con Mediterraneoè stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 2 aprile di Che tempo che fa. Il regista ha raccontato che nella notte deglidel 1992, quando trionfò con Mediterraneo, si ritrovò a consolare Zh?ng, anche lui candidato nella categoria Miglior film straniero con Lanterne rosse.ha presentato nel programma di Rai 3 il suo nuovo film Il ritorno di Casanova con Toni Servillo. Nel corso della chiacchierata, il regista ha raccontato anche alcuni aneddoti legati alla sua lunga carriera, dalla notte in cui vinse ...

