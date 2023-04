Gabanelli: perché è importante l'integrazione europea (Di lunedì 3 aprile 2023) - Da qui a 10 anni, se non ci sarà alcun cambiamento nelle politiche comuni, il Pil dell'Ue crescerà di 2000 miliardi. Se invece ci sarà una recessione e i Paesi agiranno in ordine sparso i miliardi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 aprile 2023) - Da qui a 10 anni, se non ci sarà alcun cambiamento nelle politiche comuni, il Pil dell'Ue crescerà di 2000 miliardi. Se invece ci sarà una recessione e i Paesi agiranno in ordine sparso i miliardi ...

