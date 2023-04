G S Meomartini | vittoria netta contro il Fugigreno Mondragone

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl G.S.ha conquistato un’altradavanti al proprio pubblico nel campionato di Promozione maschile, superando in casa ilcon il punteggio finale di 83-37. La squadra ospite, fanalino di coda della classifica, è arrivata a Benevento in formazione ridottissima. Solo 5 atleti iscritti a referto, compreso l’allenatore/capitano. La gara è iniziata con la consueta presentazione dei roster e con i bambini del minibasket dellache hanno accompagnato i loro beniamini in campo. Prima di iniziare, vista la concomitanza col weekend della domenica delle palme, gli atleti del Presidente Stefano Capitanio hanno donato un ramoscello d’ulivo ad ognuno degli avversari. La gara non è mai stata in bilico, entrambe le squadre hanno giocato in ...