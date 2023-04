Fvg: Moretuzzo, faremo la nostra parte all'opposizione (Di lunedì 3 aprile 2023) "È una vittoria netta da parte di Massimiliano Fedriga, che ho chiamato poco fa per i complimenti e soprattutto per gli auguri di buon lavoro, è chiaro che la partita per noi era complicata fin dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) "È una vittoria netta dadi Massimiliano Fedriga, che ho chiamato poco fa per i complimenti e soprattutto per gli auguri di buon lavoro, è chiaro che la partita per noi era complicata fin dall'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Fvg: Moretuzzo chiama Fedriga, risultato netto, in bocca al lupo - TgrRaiFVG : ???#ElezioniFVG. Il candidato di centrosinistra Massimo Moretuzzo: 'Ce l'abbiamo messa tutta, continueremo a lavorar… - TgrRaiFVG : Stefano Patuanelli, M5S: 'La strada era in salita, Moretuzzo ha fatto il possibile'. Il senatore durante lo special… - TgrRaiFVG : ??? Debora Serracchiani: 'Un grazie a Moretuzzo, ha tenuto insieme la coalizione di centrosinistra'. Per la ex presi… - pordenoneoggi : Exit Poll regionali Fvg: Fedriga (61-65%), Moretuzzo (28-32%). Risultati in diretta -