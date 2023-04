FVG, Fedriga: «Sono il primo presidente rieletto in questa regione. È orgoglio e sprone» (Di lunedì 3 aprile 2023) Quando lo spoglio delle schede elettorali ha più che doppiato la metà dei seggi (956 su 1360), Massimiliano Fedriga “allunga” il proprio vantaggio su Massimo Moretuzzo, candidato della coalizione di sinistra. Ora, infatti, il governatore uscente ha raggiunto il 63,64 per cento, mentre il suo competitor più diretto non arriva al 30 (esattamente il 28,94). Sorprendente è invece il sorpasso di Giorgia Tripoli (4,68), candidata di Insieme Liberi, su Alessandro Maran (2,72) del Terzo Polo. Che la partita non sia stata in realtà mai veramente aperta, lo dimostra la telefonata fatta da Moretuzzo a Fedriga subito dopo la proiezione dei primi exit poll. Fedriga sbaraglia tutti Le proporzioni della sconfitta Sono apparse subito in tutta la loro disarmante evidenza. Per il governatore uscente, invece, si tratta di una promozione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Quando lo spoglio delle schede elettorali ha più che doppiato la metà dei seggi (956 su 1360), Massimiliano“allunga” il proprio vantaggio su Massimo Moretuzzo, candidato della coalizione di sinistra. Ora, infatti, il governatore uscente ha raggiunto il 63,64 per cento, mentre il suo competitor più diretto non arriva al 30 (esattamente il 28,94). Sorprendente è invece il sorpasso di Giorgia Tripoli (4,68), candidata di Insieme Liberi, su Alessandro Maran (2,72) del Terzo Polo. Che la partita non sia stata in realtà mai veramente aperta, lo dimostra la telefonata fatta da Moretuzzo asubito dopo la proiezione dei primi exit poll.sbaraglia tutti Le proporzioni della sconfittaapparse subito in tutta la loro disarmante evidenza. Per il governatore uscente, invece, si tratta di una promozione ...

