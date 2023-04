FVG | exit poll | Fedriga verso una vittoria schiacciante 61-65% Doppiata la sinistra

(Di lunedì 3 aprile 2023) In base al primoOpinio Rai con copertura del campione dell’80 per cento, alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia il governatore uscente Massimiliano, candidato presidente della coalizione del centrodestra, è avanti con il 61-65 per cento. Distaccatissimo lo sfidante del centro, Massimo Moretuzzo, dato tra il 28 e il 32 per cento mentre Alessandro Maran, candidato del Terzo Polo, sarebbe “insabbiato” in una percentuale ricompresa tra il 3 e il 5. A chiudere Giorgia Tripoli, di Insieme Liberi, data tra il 2 e il 4 per cento. L'articolo Secolo d'Italia.

Trieste, 3 aprile 2023 – Massimiliano Fedriga stravince negli exit poll delle regionali in Friuli Venezia Giulia imponendosi con un 61-65%. A una distanza siderale dal candidato del centrodestra c’è ...(ANSA) - ROME, APR 3 - The rightwing League's Massimilano Fedriga looks set to become the first Friuli governor to win a second term at the helm of the northeastern Italian region, an exit poll said ...