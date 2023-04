**Fvg: Calenda, 'risultato deludente, per centro regionali sono il peggio'** (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Un risultato per noi deludente: purtroppo non si discosta da quello delle altre regionali. Le elezioni regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall'altro. Questo è un grosso problema dell'Italia". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un evento elettorale a Treviso. "Fedriga è stato bravo a prendere il voto dell'elettore moderato e a portare il risultato a una cifra molto alta, complimenti a lui. Mi dispiace per il nostro candidato Alessandro Maran, che è una persona di grandissima qualità e anche un grandissimo conoscitore dell'Europa e del mondo e questo è molto importante per le Regioni italiane di confine. Maran ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Unper noi: purtroppo non si discosta da quello delle altre. Le elezioni, per un partito diilche può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall'altro. Questo è un grosso problema dell'Italia". Così il leader di Azione, Carlo, a margine di un evento elettorale a Treviso. "Fedriga è stato bravo a prendere il voto dell'elettore moderato e a portare ila una cifra molto alta, complimenti a lui. Mi dispiace per il nostro candidato Alessandro Maran, che è una persona di grandissima qualità e anche un grandissimo conoscitore dell'Europa e del mondo e questo è molto importante per le Regioni italiane di confine. Maran ha ...

