Fs e le infrastrutture strategiche per la Liguria spiegate dall’ad Ferraris

Dalle parole ai fatti. Ferrovie dello Stato, sulla Liguria, ha in atto qualcosa come 13,4 miliardi di investimenti ferroviari in corso. Non solo: è stato completato l"83% dello scavo per il Terzo Valico di Giovi. Ad annunciarlo, nel corso dell'evento "Ports Of Genoa, il potenziamento in corso del trasporto ferroviario merci" tenutosi nel capoluogo ligure, è stato l'amministratore delegato del gruppo Fs, Luigi Ferraris. "Abbiamo raggiunto l'83% di avanzamento dei lavori dello scavo del Terzo Valico dei Giovi – così Ferraris – e puntiamo a completarlo entro il 2025 per passare subito dopo alle fasi di preparazione, collaudo e attivazione. Sulla Liguria ci sono 13,4 miliardi di investimenti ferroviari in corso". L'importanza dell'infrastruttura è strategica per la regione, ricorda Ferraris, sia per ...

