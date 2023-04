Friuli-Venezia Giulia, stravince Fedriga (64,3%). La Lega supera Fdi, nessun “effetto Schlein” per il Pd – I risultati (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano Fedriga è confermato presidente del Friuli-Venezia Giulia. Per lui, a scrutinio quasi concluso (1.358 su 1.360 sezioni), ha votato oltre il 64,26% dei votanti, che affidano così al dirigente leghista un secondo mandato: non era mai successo da quando, nella Regione, il governatore viene scelto tramite elezione diretta. «Un onore, ora avanti con orgoglio», esulta l’esponente leghista, a spoglio ancora in corso. La vittoria è netta, così come la rivincita della Lega rispetto ai risultati delle scorse politiche. Si ripete quanto avvenuto in Lombardia, con Attilio Fontana: anche qui i cittadini accordano per la seconda volta di fila la propria fiducia agli amministratori del partito di Matteo Salvini. Quando mancano pochissime sezioni da scrutinare il Carroccio consolida la ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimilianoè confermato presidente del. Per lui, a scrutinio quasi concluso (1.358 su 1.360 sezioni), ha votato oltre il 64,26% dei votanti, che affidano così al dirigente leghista un secondo mandato: non era mai successo da quando, nella Regione, il governatore viene scelto tramite elezione diretta. «Un onore, ora avanti con orgoglio», esulta l’esponente leghista, a spoglio ancora in corso. La vittoria è netta, così come la rivincita dellarispetto aidelle scorse politiche. Si ripete quanto avvenuto in Lombardia, con Attilio Fontana: anche qui i cittadini accordano per la seconda volta di fila la propria fiducia agli amministratori del partito di Matteo Salvini. Quando mancano pochissime sezioni da scrutinare il Carroccio consolida la ...

