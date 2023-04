Friuli-Venezia Giulia, stravince Fedriga (64,2%). La Lega è il primo partito, nessun “effetto Schlein” per il Pd – I risultati (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano Fedriga è confermato presidente del Friuli-Venezia Giulia. Per lui, a scrutinio quasi concluso, ha votato oltre il 64% dei cittadini della Regione, che affidano così al dirigente leghista un secondo mandato: non era mai successo da quando, nella Regione, il governatore viene scelto tramite elezione diretta. «Un onore, ora avanti con orgoglio», esulta l’esponente leghista, a spoglio ancora in corso. La vittoria è netta, così come la rivincita della Lega rispetto ai risultati delle scorse politiche. Si ripete quanto avvenuto in Lombardia, con Attilio Fontana: anche qui i cittadini accordano per la seconda volta di fila la propria fiducia agli amministratori del partito di Matteo Salvini. Quando mancano pochissime sezioni da scrutinare e il Carroccio ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimilianoè confermato presidente del. Per lui, a scrutinio quasi concluso, ha votato oltre il 64% dei cittadini della Regione, che affidano così al dirigente leghista un secondo mandato: non era mai successo da quando, nella Regione, il governatore viene scelto tramite elezione diretta. «Un onore, ora avanti con orgoglio», esulta l’esponente leghista, a spoglio ancora in corso. La vittoria è netta, così come la rivincita dellarispetto aidelle scorse politiche. Si ripete quanto avvenuto in Lombardia, con Attilio Fontana: anche qui i cittadini accordano per la seconda volta di fila la propria fiducia agli amministratori deldi Matteo Salvini. Quando mancano pochissime sezioni da scrutinare e il Carroccio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! GRAZIE Friuli Venezia Giulia ?????? - GiorgiaMeloni : Congratulazioni a @M_Fedriga, riconfermato Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene i… - borghi_claudio : Ormai stabilizzato il risultato in Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra con Fedriga vince con 35 punti di distacc… - jadis37845 : RT @byoblu: Byoblu ha raccolto la testimonianza di Giorgia Tripoli, la candidata presidente in Friuli Venezia Giulia, che ha superato il 4… - Gabriele885 : RT @borghi_claudio: Ormai stabilizzato il risultato in Friuli Venezia Giulia. Il centrodestra con Fedriga vince con 35 punti di distacco su… -