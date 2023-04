Friuli - Venezia Giulia, larga vittoria per Fedriga: "Affermazione al di sopra di ogni aspettativa" | Meloni: "Successo che premia ... (Di lunedì 3 aprile 2023) Affluenza L'affluenza definitiva per le elezioni regionali in Friuli - Venezia Giulia si attesta al 45,26% (502.203 votanti su 1.109.395 iscritti). Il dato è in calo rispetto a cinque anni fa: alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 aprile 2023) Affluenza L'affluenza definitiva per le elezioni regionali insi attesta al 45,26% (502.203 votanti su 1.109.395 iscritti). Il dato è in calo rispetto a cinque anni fa: alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! GRAZIE Friuli Venezia Giulia ?????? - Giorgiolaporta : Avessero vinto in #FriuliVeneziaGiulia sarebbe stato tutto merito dell'#EffettoSchlein. Il #Pd ha fatto l'accozzag… - Giorgiolaporta : VITTORIAAAA. Il candidato del #Centrodestra in #FriuliVeneziaGiulia, Massimiliano #Fedriga tra il 61 e il 65%. Nuo… - cardella42 : RT @Libero_official: #ElezioniRegionali in #FriuliVeneziaGiulia, exit poll: #MassimilianoFedriga (centrodestra) oltre il 60 per cento. Stan… - MariaLu91149151 : RT @Massimo65755300: Friuli Venezia Giulia, Serracchiani: 'Vento che soffia a favore del centrodestra' -

Friuli,Fedriga:un onore essere rieletto Così Massimiliano Fedriga, commentando i dati delle Regionali in Friuli Venezia Giulia che, a scrutinio inoltrato, lo confermano al 63,5%. Ringrazia gli elettori. "Sapere che il lavoro di questi 5 ... Regionali in FVG, Fedriga 'Un onore essere primo governatore rieletto' TRIESTE - "Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di ... Flop del Terzo polo , doppiato dalla candidata no - vax Che tonfo. In Friuli Venezia Giulia , il Terzo polo ha fatto un ruzzolone non da poco. A spoglio ancora in corso, il candidato Alessandro Maran, sostenuto da Azione, Italia Viva e +Europa, risulta infatti sotto la ... Così Massimiliano Fedriga, commentando i dati delle Regionali inGiulia che, a scrutinio inoltrato, lo confermano al 63,5%. Ringrazia gli elettori. "Sapere che il lavoro di questi 5 ...TRIESTE - "Ringrazio gli elettori delGiulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un'importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di ...Che tonfo. InGiulia , il Terzo polo ha fatto un ruzzolone non da poco. A spoglio ancora in corso, il candidato Alessandro Maran, sostenuto da Azione, Italia Viva e +Europa, risulta infatti sotto la ... Friuli Venezia Giulia: i risultati delle elezioni regionali. Fedriga vince la Repubblica Fvg: Moretuzzo, faremo la nostra parte all'opposizione Faremo la nostra parte sui banchi dell'opposizione, senza toni gridati, come in campagna elettorale, ma in modo fermo e netto, perché crediamo sia indispensabile davvero fare grandi passi in avanti in ... Elezioni regionali Fvg 2023, netta vittoria di Fedriga Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Elezioni regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia, quando sono state scrutinate oltre metà delle sezioni (704 su 1360, con un totale di 227.821 votanti), il presidente della ... Faremo la nostra parte sui banchi dell'opposizione, senza toni gridati, come in campagna elettorale, ma in modo fermo e netto, perché crediamo sia indispensabile davvero fare grandi passi in avanti in ...Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Elezioni regionali 2023 in Friuli Venezia Giulia, quando sono state scrutinate oltre metà delle sezioni (704 su 1360, con un totale di 227.821 votanti), il presidente della ...