Friuli Venezia Giulia, exit poll: Fedriga avanti con 61-65% (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, dai primi exit poll il governatore uscente Massimiliano Fedriga sarebbe avanti con il 61-65%. Sono i dati del primo exit poll Opinio Rai con copertura del campione dell’80%. Il candidato presidente della coalizione del centrodestra è avanti con il 61-65%, seguito dallo sfidante del centrosinistra Massimo Moretuzzo al 28-32%, dal candidato del Terzo Polo Alessandro Maran al 3-5% e da Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberi’) al 2-4%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Elezioni regionali in, dai primiil governatore uscente Massimilianosarebbecon il 61-65%. Sono i dati del primoOpinio Rai con copertura del campione dell’80%. Il candidato presidente della coalizione del centrodestra ècon il 61-65%, seguito dallo sfidante del centrosinistra Massimo Moretuzzo al 28-32%, dal candidato del Terzo Polo Alessandro Maran al 3-5% e da Giorgia Tripoli (‘Insieme Liberi’) al 2-4%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : In Friuli Venezia Giulia i seggi sono aperti fino alle 15. Raramente ho visto un'assenza di informazione più totale… - matteosalvinimi : Da Vinitaly un pensiero anche a cittadine e cittadini del Friuli Venezia Giulia, chiamati oggi e domani a scegliere… - matteosalvinimi : Amici del Friuli Venezia Giulia, oggi e domani tocca a voi. Per confermare la concretezza e il buongoverno di Massi… - thewaterflea : RT @AlexBazzaro: Non ditelo ai giornalisti italiani, ma parrebbe che nell’elezione che non esiste e di cui non hanno parlato per settimane,… - gisellebardot : RT @Capezzone: Mi sono distratto un attimo. In Friuli Venezia Giulia è andato meglio il Pd a trazione Schlein o il Terzo Polo? #trentapunt… -