Friuli - Venezia Giulia | chiusi i seggi | Fedriga verso la rielezione | Affluenza al 45% | in calo

Il Presidente uscente delGiulia, Massimiliano Fedriga, va verso la riconferma: stando agli exit poll di Opinio - Rai, il candidato del centrodestra è tra il 61% e il 65% delle ...Secondo quanto emerge dai dati pubblicati sul sito delGiulia riferiti alle 5 circoscrizioni elettorali, ne risulta un'affluenza che va dal 26% al 31% . Nel dettaglio: Trieste : 26% ...TRIESTE - Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, va verso la riconferma a presidente della RegioneGiulia. Dopo lo scrutinio di 170 sezioni su 1.360 ha il 60,54% dei voti, un dato sostanzialmente confermato anche dalle proiezioni di Opinio Italia per la Rai. Massimo Moretuzzo, ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia, proiezioni: trionfa Fedriga (64,9%), Moretuzzo al 27,9%. Affluenza al 45% ilmessaggero.it

La differenza in questo caso è il generoso contributo di mamma Regione, siamo in Friuli Venezia Giulia, che ai 10 milioni del programma finanziato da Bruxelles ne ha aggiunti altri 12 per un totale di ...Premetto che commento i risultati delle elezioni in Friuli Venezia Giulia da quadruplice alieno: culturalmente, sono cittadino del mondo, etnicamente sono genovese, in FVG insegno a Trieste, che è ...