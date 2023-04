Friuli al centrodestra | Meloni elogia Fedriga | «Ha lavorato bene» A sinistra niente «effetto-Schlein»

(Di lunedì 3 aprile 2023) Nel frattempo che lo spoglio delle schede faccia il proprio corso per stabilire le dimensioni del successo di MassimilianoinVenezia Giulia, la corsa ai commenti è già partita. Improntati a grande soddisfazione quelli provenienti dalla destra, comprensibilmente mesti quelli diffusi dalla. «Direi che Massimiliano hamoltoin questi anni. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta», fa sapere il premier Giorgia, a margine della visita al Vinitaly di Verona. Gli exit poll, per quanto vadano presi con le pinze, sconsigliano in questo caso eccessive prudenze. Il premier: «Mai considerata la sconfitta» I dati finora diffusi certificano la vittoria di, i cui voti hanno doppiato quelli totalizzati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : VITTORIAAAA. Il candidato del #Centrodestra in #FriuliVeneziaGiulia, Massimiliano #Fedriga tra il 61 e il 65%. Nuo… - AlexBazzaro : Non ditelo ai giornalisti italiani, ma parrebbe che nell’elezione che non esiste e di cui non hanno parlato per set… - ultimora_pol : Friuli Venezia Giulia, alle regionali trionfo di Massimiliano Fedriga, governatore uscente sostenuto dal centrodest… - add966 : RT @AlexBazzaro: Non ditelo ai giornalisti italiani, ma parrebbe che nell’elezione che non esiste e di cui non hanno parlato per settimane,… - luca_restani : RT @MauroGiubileo: E in Friuli mi sa tanto che ha vinto Fedriga con la coalizione di centrodestra. #miguardionorevoleSerracchiani -

... dopo le politiche, per il. Nel febbraio scorso ci sono state le regionali in Lombardia e Lazio, entrambe vinte dalla coalizione di governo. InVenezia Giulia, si è votato per la ...La conferma di Fedriga a governatore della RegioneVenezia in quotaera attesa, ma probabilmente non questi numeri. Appoggiato da tutto il, secondo i primi exit poll, Fedriga incassa un 63% , il 30% a Massimo Moretuzzo,...Lo sfidante del centrosinistra Massimo Moretuzzo resta fermo al 27,9% Elezioni regionali inVenezia Giulia, dalla seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura ...

Leader del centrodestra uniti in Friuli, Fedriga pronto al bis Agenzia ANSA

In base alla prima proiezione dell'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra ... del Pd ...In base alla seconda proiezione dell'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le elezioni regionali in Fvg, il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, avrebbe ...