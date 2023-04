Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 3 aprile 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Freedom Oltre IL Confine anticipazioni. Lunedì 3 aprile 2023 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lunedì 3 aprile, in prima serata, su Italia 1, Freedom torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi. Al centro dell’ottava puntata: in Egitto, per scendere nella Piramide di Djoser, a Saqqara, e conoscere il Faraone Gigante, Sanakht; nel Lazio, a Roma, per raccontare la storia della Comunità Ebraica, la più antica della città, ed entrare in antiche catacombe e nel Roseto dell’Aventino; in ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 3 aprile 2023)IL. Lunedì 3torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lunedì 3, in prima serata, su Italia 1,torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi. Al centro dell’ottava: in Egitto, per scendere nella Piramide di Djoser, a Saqqara, e conoscere il Faraone Gigante, Sanakht; nel Lazio, a Roma, per raccontare la storia della Comunità Ebraica, la più antica della città, ed entrare in antiche catacombe e nel Roseto dell’Aventino; in ...

