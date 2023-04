(Di lunedì 3 aprile 2023) La sottosegretaria all'Istruzione Paola(FdI) ha deposto stamani un mazzo di fiori al liceo Brera di via Hajech asulla targa in memoria di Fausto Tinelli, militante di...

La sera dell'omicidio "ero rimasta colpitissima - ha raccontato- , era stato appena rapito Moro, era un periodo particolare, frequentavo Giurisprudenza all'università e mi colpii ...... è stato consegnato alla sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola. Si tratta ...errori finora riconosciuti dal Ministero Il concorso in alcune regioni e per alcune cdc - si-......sapere esponenti del ministero e in particolare lo scrive in una nota l'onorevole Paola,... comeFlc Cgil in una recente nota, al netto di alcune riduzioni nel frattempo intervenute ...

Frassinetti ricorda studente di sinistra ucciso a Milano nel '78 Espansione TV

La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti (FdI) ha deposto stamani un mazzo di fiori al liceo Brera di via Hajech a Milano sulla targa in memoria di Fausto Tinelli, militante di sinistra ucc ...Nessuna contestazione, lunedì mattina, nei pressi del Liceo artistico Brera di Milano, dove la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia) ha portato un mazzo di fiori deposit ...