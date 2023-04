(Di lunedì 3 aprile 2023) Bufara sullafrancese Marlène Schiappa per lasu. La responsabile di Economia sociale, solidale e ambientale nel governo di Elisabeth Borne rilascia una lunga una intervista di 12 pagine su libertà delle donne. La polemica nasce dal fatto che ha scelto la rivista fondata da Hugh Hefner, nota per le conigliette e le immagini di donne non sempre completamente vestite, per parlarne. “Speravamo fosse un pesce d’aprile. Abbiamo sperato, purtroppo invano”, dicono molti suoi. Il ministero della Schiappa ha provato a mettere una pezza: le foto solo soltanto un po’ sexy, «è vestita e porta un abito bianco lungo», leggiamo sul sito di Vanity Fair. Una precisazione che non ha fermato le polemiche. La vice ministra Marlène Schiappa su Palyboy: bufera inLEGGI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Francia, viceministra in copertina su Playboy. I colleghi: “Roba da matti”. Premier infuriata… - ADerespinis : RT @lellorusso12: shared via upday - lellorusso12 : shared via upday - Gionoborder : RT @Tg3web: Polemiche in Francia per la scelta della viceministra Marlene Schiappa di apparire sul prossimo numero di Playboy. 'Una decisio… - Bianca34874951 : RT @Tg3web: Polemiche in Francia per la scelta della viceministra Marlene Schiappa di apparire sul prossimo numero di Playboy. 'Una decisio… -

...Leonardo DiCaprio e Simona Tabasco insieme a New York La foto di copertina vede la...Marlene Schiappa parla della libertà delle donne in Afghanistan e ricorda che ladifende il ...... A Kiev è stato arrestato Pavlo Lebid, il metropolita ortodosso fedele al Patriarcato di Mosca • Polemiche in: Marlène Schiappa,all'Economia sociale, è in copertina su ...... per coloro che ora devono lavorare due anni in più, per quelli che manifestano e che perdono giorni di stipendio, per chi non riesce ad arrivare a fine mese a causa dell'inflazione Lasta ...

Francia, la viceministra Marlène Schiappa posa su Playboy la Repubblica

L’8 aprile in Francia uscirà il nuovo numero dell’edizione locale della nota rivista Playboy, in cui in copertina ci sarà la viceministra Marléne Schiappa, che nel governo di Élisabeth Borne ha il ruo ...Sulla rivista c'è un'intervista a Marlène Schiappa, segretaria di Stato all’Economia sociale, solidale e ambientale. Nel testo si parla di «libertà delle donne e femminismo, politica e letteratura», m ...