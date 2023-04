Francia, a Parigi vietati i monopattini elettrici a noleggio (Di lunedì 3 aprile 2023) Parigi, 3 apr. (Adnkronos/Dpa) – monopattini e scooter elettrici a noleggio vietati a Parigi, secondo i risultati del referendum che si è tenuto domenica. L’amministrazione comunale ha annunciato che l’89% degli elettori è stato favorevole al divieto di noleggio degli scooter e monopattini, mentre l’11% ha votato per mantenerli disponibili. Tuttavia, solo il 7% dei circa 1,3 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato al referendum.Un portavoce del governo cittadino ha dichiarato che Parigi considererà i risultati del referendum come vincolanti, indipendentemente dall’affluenza alle urne. “Grazie agli oltre 100.000 Parigini che si sono espressi oggi, è una bella vittoria per la democrazia locale”, ha twittato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 aprile 2023), 3 apr. (Adnkronos/Dpa) –e scooter, secondo i risultati del referendum che si è tenuto domenica. L’amministrazione comunale ha annunciato che l’89% degli elettori è stato favorevole al divieto didegli scooter e, mentre l’11% ha votato per mantenerli disponibili. Tuttavia, solo il 7% dei circa 1,3 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato al referendum.Un portavoce del governo cittadino ha dichiarato checonsidererà i risultati del referendum come vincolanti, indipendentemente dall’affluenza alle urne. “Grazie agli oltre 100.000ni che si sono espressi oggi, è una bella vittoria per la democrazia locale”, ha twittato ...

