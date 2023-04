Francesco Totti e Ilary Blasi, ore di tensione all’udienza: ecco cos’è successo (Di lunedì 3 aprile 2023) Continua l’epopea tra Francesco Totti e Ilary Blasi con il secondo round della causa di separazione. L’ultima udienza si è tenuta a Roma dove i due si sono dati battaglia dalle sei del pomeriggio fino alle dieci di sera in un clima rovente. Stando a quanto rivelato dagli esperti, diversi i punti trattati dai rispettivi avvocati, specie quello del Capitano che avrebbe riportato tutta la rabbia del suo assistito dopo gli ultimi avvenimenti balzati agli onori delle cronache rosa che vedono protagonisti l’ex compagna e il suo nuovo partner, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Francesco Totti e Ilary Blasi: tensione in udienza Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’udienza segreta tra Francesco ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 aprile 2023) Continua l’epopea tracon il secondo round della causa di separazione. L’ultima udienza si è tenuta a Roma dove i due si sono dati battaglia dalle sei del pomeriggio fino alle dieci di sera in un clima rovente. Stando a quanto rivelato dagli esperti, diversi i punti trattati dai rispettivi avvocati, specie quello del Capitano che avrebbe riportato tutta la rabbia del suo assistito dopo gli ultimi avvenimenti balzati agli onori delle cronache rosa che vedono protagonisti l’ex compagna e il suo nuovo partner, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.in udienza Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’udienza segreta tra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Ronaldo and Francesco Totti. - OptaPaolo : 7 - Questa è la settima stagione in cui Paulo Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in… - GoalItalia : 'Dai, fai entrare il ragazzino'. Il 28 marzo 1993, 30 anni fa, Francesco @Totti esordiva in Serie A con la maglia… - red___1312 : @marcopirla Pensa a Francesco Totti e passa tutto amico mio - fmastrorizzi : RT @OptaPaolo: 7 - Questa è la settima stagione in cui Paulo Dybala ha realizzato almeno 10 reti e servito almeno cinque assist in #SerieA… -