Francesco Arca chiude in bellezza una prima stagione che ha fatto gli stessi ascolti di Ricciardi

La puntata di ieri sera di Resta con me ha lasciato col fiato sospeso: Diego punta una pistola verso Tarek e spara un colpo. Alessandro cerca di impedirlo, ma non ci riesce. Stasera – su Rai 1 alle 21.25 – assisteremo all'ultimo episodio della fiction di Monica Vullo. La più drammatica. Francesco Arca: vita privata, figli, carriera, Instagram guarda le foto Leggi anche › Nella nuova puntata di "Resta con me" la madre di Diego ritorna nell'abisso della droga Diego e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hairagionetu_ : Francesco Arca in questa ultima puntata è stato magistrale. #RestaConMe - Ninia301 : Ma chi l'avrebbe mai detto che avrebbe finito per piacermi francesco arca ????? #RestaConMe - Vicky7__ : La scena tra Francesco Arca e l'attrice che interpreta la sorella di Stefano la più toccante. È arrivata tutta la '… - Ninia301 : Pure le statuine del presepeee #restaconme ma che spettacolo, Francesco Arca ora non ne sbaglia una - SAloaMani : Bravissimo Francesco Arca #restaconme -