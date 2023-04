Francesca Tocca incinta di Raimondo Todaro? I rumors (Di lunedì 3 aprile 2023) Stando alle voci sul web la ballerina Francesca Tocca sarebbe incinta. Gli esperti di gossip sobbalzano Il serale di Amici è iniziato da due settimane e i primi rumors circa i protagonisti professionisti del talent show di Maria De Filippi non tardano ad arrivare. Nelle ultime ore è la ballerina e compagna del coach Raimondo Todaro ad essere nel vigile mirino dei social. Sembra infatti che il pubblico del web abbia notato un pancino sospetto durante la puntata del programma andata in onda lo scorso sabato sera. Tra commenti, frecciatine e congetture di varia natura, alcuni esperti di gossip cercano di fare chiarezza circa la presunta flash news. Tra gli altri anche Deianira Marzano che con una breve storia su Instagram smentisce quanto riportato dagli utenti. L'articolo proviene ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Stando alle voci sul web la ballerinasarebbe. Gli esperti di gossip sobbalzano Il serale di Amici è iniziato da due settimane e i primicirca i protagonisti professionisti del talent show di Maria De Filippi non tardano ad arrivare. Nelle ultime ore è la ballerina e compagna del coachad essere nel vigile mirino dei social. Sembra infatti che il pubblico del web abbia notato un pancino sospetto durante la puntata del programma andata in onda lo scorso sabato sera. Tra commenti, frecciatine e congetture di varia natura, alcuni esperti di gossip cercano di fare chiarezza circa la presunta flash news. Tra gli altri anche Deianira Marzano che con una breve storia su Instagram smentisce quanto riportato dagli utenti. L'articolo proviene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FebyTH : RT @camnotf0und: @guastodamore ma vi svegliate? allora maddalena non sarà mai come elena,benedetta come francesca tocca ma che cazzo di dis… - basta_francesca : RT @danoris2110: Il salvini è una caricatura vivente, l'uomo senza qualità per eccellenza, l'unico italiano certificato da un giudice come… - Laufan845 : RT @camnotf0und: @guastodamore ma vi svegliate? allora maddalena non sarà mai come elena,benedetta come francesca tocca ma che cazzo di dis… - alnomepensodopo : RT @Lucignola__: MA FRANCESCA TOCCA È INCINTA? #Amici22 - Noemi_vita15 : RT @tvstellare: IO ASSOMIGLIO TANTISSIMO A FRANCESCA TOCCA #Amici22 -