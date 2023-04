Francesca Brambilla | il perizoma esalta il Lato B | ” Chi ha zoomato e chi mente”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 3 aprile 2023)ha unB da perdere la testa e con uno scatto come quello recente ha mandato al manicomio i suoi ammiratori. Viaggiare in tutto il mondo è il sogno dell’intera popolazione, ma per le influencer si tratta a tutti gli effetti di un lavoro. La sensazionaleha dimostrato per l’ennesima volta il proprio splendore, con una fotografia che ha mozzato il fiato a tutti coloro che l’hanno vista.(Fonte: Instagram)Diventa sempre più gettonata la tappa del Messico per poter farsi un bel viaggetto rilassante, conche è rimasta anch’essa incantata da queste splendide spiagge. Quello che però è interessato maggiorai suoi fan è stato il modo con ...