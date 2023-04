FQChart, Fratelli d’Italia sembra aver perso la spinta iniziale (Di lunedì 3 aprile 2023) FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 27/3 al 2/4/2023 Niente scossoni negli ultimi sette giorni, anzi, quasi tutti i partiti rimangono stabili o con variazioni trascurabili. Qualche tendenza pare confermata ma in assenza di segnali vistosi in positivo o in negativo. È il caso della prima forza politica, Fratelli d’Italia, al 29% medio (scende di uno 0,1) che sembra aver perso la spinta dovuta alla popolarità della premier (in calo) e alle aspettative nel governo (la cui fiducia è decisamente più bassa di quella per la sola Meloni). Anche il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 27/3 al 2/4/2023 Niente scossoni negli ultimi sette giorni, anzi, quasi tutti i partiti rimangono stabili o con variazioni trascurabili. Qualche tendenza pare confermata ma in assenza di segnali vistosi in positivo o in negativo. È il caso della prima forza politica,, al 29% medio (scende di uno 0,1) cheladovuta alla popolarità della premier (in calo) e alle aspettative nel governo (la cui fiducia è decisamente più bassa di quella per la sola Meloni). Anche il ...

