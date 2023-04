Foto mostra bomba nucleare Usa dislocata in Olanda danneggiata La riparazione con un nastro adesivo rosa

(Di lunedì 3 aprile 2023) Unaamericanain una base aerea olandese potrebbe essere statain un recente incidente. Lo scrive il quotidiano britannico Guardian citando un rapporto diffuso oggi. Solitamente questi incidenti vengono coperti da segretezza ma unagrafia dell’ordigno compare in una presentazione del 2022 dedicata alla formazione degli addetti del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico dove queste bombe vengono costruite. La Federazione degli scienziati americani (FAS) ha scoperto lagrafia e ha l’immagine alla base aerea di Volkel nei Paesi Bassi. LaunaB61 piegata mentre viene ispezionata da soldati statunitensi e un civile. In particolare la parte posteriore della ...

Il selfie di Salgado: "Non sarò l'ultimo fotografo" la Repubblica

