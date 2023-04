FOTO: Il bruttissimo taglio in testa rimediato da Finn Balor durante l’Hell In A Cell di WM 39 (Di lunedì 3 aprile 2023) Ieri notte a WrestleMania 39, Edge e Finn Balor si sono affrontati in un Hell In Cell Match che dovrebbe aver segnato la fine della loro lunga faida. La Rated R Superstar si è presentata in versione “Brood”, mentre Finn ha riportato in vita il proprio “Demon”. A vincere è stato Edge al termine di un match duro durante il quale l’irlandese ha rimediato una brutta ferita alla testa dopo uno spot con una scala. taglio profondo durante l’Hell In A Cell Match di ieri notte, Finn Balor ha rimediato un bruttissimo taglio alla testa. Si è reso necessario l’intervento dei medici che hanno cercato di ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 3 aprile 2023) Ieri notte a WrestleMania 39, Edge esi sono affrontati in un Hell InMatch che dovrebbe aver segnato la fine della loro lunga faida. La Rated R Superstar si è presentata in versione “Brood”, mentreha riportato in vita il proprio “Demon”. A vincere è stato Edge al termine di un match duroil quale l’irlandese hauna brutta ferita alladopo uno spot con una scala.profondoIn AMatch di ieri notte,haunalla. Si è reso necessario l’intervento dei medici che hanno cercato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : FOTO: Il bruttissimo taglio in testa rimediato da Finn Balor durante l’Hell In A Cell di WM 39… - Giulia_Gingillo : RT @solacomeabolo: cioè scusami ma tu hai questo bellissimo outfit e non ci spilli nemmeno una foto ma che messaggio bruttissimo passa mio… - gyeulstar : il mio Instagram è bruttissimo vorrei foto belle - sonooserenaa : RT @solacomeabolo: cioè scusami ma tu hai questo bellissimo outfit e non ci spilli nemmeno una foto ma che messaggio bruttissimo passa mio… - __Fede_rica__ : RT @solacomeabolo: cioè scusami ma tu hai questo bellissimo outfit e non ci spilli nemmeno una foto ma che messaggio bruttissimo passa mio… -