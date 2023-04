Forte vento in autostrada | riaperto il tratto Sibari-Morano in entrambe le direzioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siliano_g : @fipo972 Qui tempo bello ma vento forte. Grazie a te Fra. - mmrenghi : @ardigiorgio Vento forte, spazza via I rossetti, insetti e le maschere - blame_theartist : piccolo video di un gatto spelacchiato col vento forte di levante - PaoloRecepit1 : Image - Vero : al di fuori 'dell'isola' ER il pd a livello regionale ha peso 'scarso', nonostante la Schlein 'de' m… - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 17h | ? Nuvoloso Vento: 10.4 km/h O Raffica: 10.8 km/h Temperatura: 13.8 °C Umidità: 48 %… -

in tutta Italia I fenomeni temporaleschi sulle due Regioni meridionali, fa sapere la Protezione Civile, saranno accompagnati da rovesci diintensità, frequente attività elettrica e ...Un grosso pino è caduto in viale Dante nel primissimo pomeriggio di lunedì (3 aprile), intorno alle 14. A causa deldella mattinata, la pianta a un certo punto non ha più retto ed è crollata di schianto, invadendo la strada da una parte all'altra. Non si registrano danni alle persone ma sono stati ...e marecontinuano a preoccupare. Dalla mezzanotte di lunedì 3 alla mezzanotte di martedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta numero 37, gialla pere stato del ...

Allerta meteo su tutta la regione: pioggia e forte vento per lunedì 3 aprile AndriaViva

Firenze: La sala operativa dell a Protezione civile regionale ha esteso a tutta la giornata di domani, martedì 4 aprile, il codice giallo per vento forte nell’area fiorentina, nel Valdarno inferiore e ...Un circolazione ciclonica alimentata da aria fredda proveniente dal Nord Europa si sta approfondendo sullo Ionio. SITUAZIONE ORE 7,30. Il continuo afflusso di correnti fredde dalle alte latitudini eur ...