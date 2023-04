Formula 1ntrattenimento | tante critiche alle bandiere rosse e qualche favorevole

... prima gara dell'anno su un circuito storicamente "a rischio" per incidenti e fasi di safety car ha rappresentato a un livello ulteriore quella via imboccata dalla1 - evidentemente avallata ...... prima gara dell'anno su un circuito storicamente "a rischio" per incidenti e fasi di safety car ha rappresentato a un livello ulteriore quella via imboccata dalla1 - evidentemente avallata ...

Formula 1ntrattenimento, tante critiche alle bandiere rosse e ... Autosprint.it

Da Alonso a Verstappen, passando per Marko e Casey Stoner, molti hanno criticato la gestione della corsa con tre bandiere rosse. Wolff: "Favorevoli alle ripartenze" ...