Formia, al via la XVIII edizione del Certamen Vitruvianum Formianum (Di lunedì 3 aprile 2023) Formia – Nella sede del Liceo classico "Vitruvio Pollione" di Formia prende il via il 3 aprile 2023 la XVIII edizione del Certamen Vitruvianum Formianum, manifestazione di prestigio per la scuola e per tutta la città di Formia, destinata ai ragazzi di tutta Italia frequentanti l'ultimo e il penultimo anno del Liceo classico e del Liceo scientifico. La manifestazione si aprirà con l'accoglienza delle delegazioni lunedì 3 aprile alle ore 18:00 presso l'Aula Magna del Liceo, a cura degli studenti e dei docenti della scuola: durante la cerimonia il professor Tullio Taffuri interverrà sul tema dei trattati e dei giardini del Rinascimento e il dottor Gianmatteo Matullo, dell'Associazione Lestrigonia, sulle ville romane, in particolare quelle di ...

