Formazioni ufficiali di Empoli-Lecce | le scelte dei due tecnici

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ledi, match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: ledegli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali - 11contro11 : #Empoli-#Lecce, le formazioni ufficiali #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - napolimagazine : SERIE A - Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali - CalcioPillole : Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali: #Piccoli e #Colombo guidano gli attacchi. #EmpoliLecce. -

Gliarmeni si addestrano nelle accademie militari russe e la maggior parte dell'...della Difesa armeno Vagharshak Harutyunyan sollevò la possibilità di 'ridistribuire alcune...Ledi Empoli - Lecce, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Si affrontano due delle squadre meno in forma di tutto il campionato. Entrambe sono reduci da ...SASSUOLO : Theiner, Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Foresta, Lolli, Ajayi, Baldari, Parlato, Mata, Loporcaro. A disposizione: Zouaghi, Scacchetti, Piantedosi, Rigo, Caragea, ...

Tutto pronto per la sfida tra Empoli e Lecce del Castellani. Sulla corsia c'è Banda per i giallorossi, con Colombo in mezzo e Strefezza sulla destra. Dentro anche Pezzella al posto di Gallo. L'Empoli ...Le formazioni ufficiali di Empoli-Lecce, match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli... Coppa Italia21 minuti fa Inter, la Coppa Italia non sarà decisiva per ...