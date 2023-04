Fontana Barcaccia. Sangiuliano: sanzioni per chi vandalizza (Di lunedì 3 aprile 2023) Fontana della Barcaccia. Gennaro Sangiuliano: sanzioni amministrative per chi vandalizza – “Noi stiamo pensando di inserire una sanzione amministrativa che è allo studio dei tecnici e dei giuristi che lavorano con il ministero”. Lo ha spiegato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (nella foto), oggi a Napoli per presentazione la nuova sezione Cultura Romana del Mann, interpellato dai cronisti sul blitz di un gruppo di attivisti che, in piazza di Spagna, hanno imbrattato la Fontana della Barcaccia. Il ministro ha parlato di una “sanzione che verrà comminata dal prefetto e che farà pagare a coloro i quali fanno questi atti il costo per il ripristino dei luoghi perché, quando bisogna ripristinarli, i costi sono notevoli: devono essere chiamati ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)della. Gennaroamministrative per chi– “Noi stiamo pensando di inserire una sanzione amministrativa che è allo studio dei tecnici e dei giuristi che lavorano con il ministero”. Lo ha spiegato il ministro della Cultura Gennaro(nella foto), oggi a Napoli per presentazione la nuova sezione Cultura Romana del Mann, interpellato dai cronisti sul blitz di un gruppo di attivisti che, in piazza di Spagna, hanno imbrattato ladella. Il ministro ha parlato di una “sanzione che verrà comminata dal prefetto e che farà pagare a coloro i quali fanno questi atti il costo per il ripristino dei luoghi perché, quando bisogna ripristinarli, i costi sono notevoli: devono essere chiamati ...

